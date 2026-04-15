Di Stefano: "Allegri resterà? È chiaro che chiederà garanzie: l’anno prossimo il Milan deve essere competitivo davvero, non basta arrivare quarto"

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Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a MilanVibes su Massimiliano Allegri: “È fondamentale. Il Milan oggi è figlio di Allegri, che insieme a Tare ha ricreato un ambiente positivo. È un allenatore-manager, non ha bisogno di essere protetto. Io spero che resti. Ma è chiaro che chiederà garanzie: l’anno prossimo il Milan deve essere competitivo davvero, non basta arrivare quarto.

Se il Milan non va in Champions è un fallimento totale. E porta a una rivoluzione. Il grande errore è stato fatto anni fa: avevi una squadra giovane che aveva vinto lo scudetto, bastava aggiungere pezzi. Invece hai smantellato tutto e perso una linea. Oggi compri e rivendi continuamente, cambiano dirigenti e allenatori. Ma il calcio non è finanza: è gruppo, continuità, ambiente. Quel Milan di Pioli non era il più forte, ma era il più unito.

Allegri è stato perfetto. Ha voluto vedere la squadra, ma senza alzare i toni. Ha detto poche cose: fare punti, ritrovare ordine, curare i dettagli. Ha detto anche ‘abbiamo sbagliato tutti’, quindi si è preso le responsabilità. Ha dato due giorni di riposo ma gestiti in modo intelligente. Il messaggio è chiaro: nessun dramma, ma da ora si riparte. Io continuo a dirlo: con un altro allenatore il Milan non sarebbe in questa posizione".