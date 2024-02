Di Stefano: "Bisogna capire qual è il vero Milan, reduce da un punto nelle ultime tre partite"

Intervenuto nel corso dell'edizione mattutina di Sky Sport 24, il giornalista Peppe Di Stefano ha fatto un po' il punto sull'attualità in casa Milan alla vigilia della delicata trasferta di Roma contro la Lazio, soffermandosi ancora una volta sul rendimento altaletante che la formazione di Stefano Pioli sembrerebbe essere tornata ad avere dopo un filotto positivo di risultati utili consecutivi. Queste le sue dichiarazioni.

"Il Milan è reduce nelle ultime tre gare da 1 punto, ma questo non rispecchia quanto visto contro l'Atalanta, visto che il diavolo meritava di vincere se non addirittura stravincere. Stravincere no, ma la formazione di Stefano Pioli ha giocato un ottima partita. Alla fine è finita 1 a 1, sappiamo l'episodio del calcio di rigore. Il problema c'è stato nelle due partite precedenti, contro il Monza e contro il Rennes, dove il Milan era un Milan che non era al 100% della condizione. Bisogna dunque capire qual è il vero Milan: se quello di domenica scorsa o quello visto nei mesi precedenti quando anellava vittorie su vittorie, o quel Milan in difficoltà che abbiamo visto contro il Monza".