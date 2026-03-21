Di Stefano: “Settimana particolare per Leao, tutto lo spogliatoio gli vuole bene”

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Peppe Di Stefano, nel pre partita di Milan-Torino su Sky Sport, ha parlato così della settimana di Rafa Leao. Queste le sue parole:

"Settimana strana perchè come dicevate voi lo sfogo di fine partita... Leao è un ragazzo al quale lo spogliatoio è molto legato, non è vero che lo spogliatoio non digerisce i suoi atteggiamenti. Tutti gli vogliono bene, c'è stato un battibecco con Pulisic e poi un chiarimento a Milanello. Lui ha dato disponibilità in questi mesi nonostante il problema all'adduttore e forse in questi giorni non è stato protetto dalla società ed è stato fatto un passo indietro. Dagli esami di ieri non è emerso nulla e da quello che mi risulta parte domani con il Portogallo. Ci sarà da fare una valutazione in futuro perchè se si continua con il 3-5-2 non è conveniente per Leao rimanere e per il Milan rimanere con Leao. Detto ciò come dice Allegri l'attacco si deve svegliare perchè alla fine segna solo lui, criticato o no Leao ha fatto gol, gli altri devono darsi una svegliata tutti"