MN - Il dato sulle presenze a San Siro per Milan-Torino

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Oggi alle 18:35News
di Manuel Del Vecchio

È arrivato il dato degli spettatori presenti quest'oggi allo stadio San Siro di Milano per Milan-Torino, sfida valida per la trentesima giornata di Serie A Enilive: sono 73.043 i biglietti venduti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.

TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.

Arbitro: Fourneau di Roma 1. 