MIL-TOR (1-0): gol capolavoro di Pavlovic dai 25 metri!

MIL-TOR (1-0): gol capolavoro di Pavlovic dai 25 metri!MilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:39News
di Manuel Del Vecchio

GOL DEL MILAN! PAVLOVIC! Un gol strepitoso: collo esterno di sinistro dai 25/30 metri che si insacca con una traiettoria spettacolare. Nonostante il tiro fosse centrale Paleari non ha potuto fare nulla, traversa-rete. Probabilmente il gol più bello segnato da un calciatore del Milan quest'anno, incredibile! Milan-Torino 1-0 al minuto 37.