Una vita per il Milan. Baresi parlava così: "Ho cercato di essere sempre un uomo sincero e metterci il coraggio, come il club e i milanisti meritavano"

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In una intervista a La Gazzetta dello Sport realizzata nel febbraio 2025, Franco Baresi raccontava quanto segue sul suo rapporto con il Milan.

In una intervista a La Gazzetta dello Sport realizzata nel febbraio 2025, Franco Baresi raccontava quanto segue sul suo rapporto con il Milan: ​"Ricordo di essere stato milanista, di aver guardato questi colori anche quando avevo 10 anni. Sono arrivato a Milanello per la prima volta da quattordicenne e mi sembrava di entrare in Paradiso".

"La mia ancora di salvezza. Ho perso mia madre e mio padre quando ero ancora adolescente e il Milan mi ha accolto, ha dato un senso a tutto. La storia mia e del Milan è difficile da ripetere. Io credo che esistano pochi rapporti così: il Milan ha dato un senso alla mia vita e insieme siamo tornati a vincere, in quegli anni con Sacchi. C’è sempre stato un rapporto di stima tra me e il Milan, tra alti e bassi. Il mio pensiero è sempre stato per la squadra e il club, mai per me stesso, ma mi è sempre tornato indietro tutto. Ho avuto la fortuna di incontrare le persone giuste al momento giusto. Io ho cercato di essere sempre un uomo sincero e metterci il coraggio, come il club e i milanisti meritavano. Il Milan in fondo è stato la mia seconda famiglia"