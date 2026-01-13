Domani Allegri porterà la fiaccola olimpica: info e percorso

Nella giornata di domani, a 24 giorni dall'ingaugurazione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina, la fiaccola olimpica farà tappa nel territorio di Varese, provincia molto cara al Milan dal momento che da decenni è proprio lì, a Carnago, che sorge il Centro Sportivo di Milanello, luogo divenuto istituzione per il calcio mondiale. E proprio per la vicinanza, tra i tedofori di eccezione domani ci sarà anche il tecnico rossonero Massimiliano Allegri, alla vigilia della gara con il Como.

L’appuntamento è fissato per domani mattina, intorno alle ore 9, a Borgomanero: qui il tecnico livornese avrà l'onore e l'onere di portare la Fiamma Olimpica in un momento di forte valore simbolico, capace di unire sport, territorio e valori olimpici. Un passaggio che rafforza il legame tra il grande sport italiano e l’attesa manifestazione a cinque cerchi. Sarà un gesto simbolico ma sicuramente a cui Allegri, uomo di sport, tiene molto: l'allenatore poi si dirigerà a Milanello dove condurrà l'allenamento di rifinitura e incontrerà i giornalisti in conferenza stampa.