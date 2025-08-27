Domani Max Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 13.30

Domani è già giorno di vigilia per il Milan che venerdì sera alle 20.45 sfiderà il Lecce allo stadio "Via del Mare" in occasione del secondo turno di campionato. Una partita già importantissima, specialmente per il morale dei rossoneri che hanno iniziato con un passo falso e inaspettato perdendo la prima gara in casa contro la Cremonese neopromossa.

Domani, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, dopo l'allenamento e prima della partenza per la Puglia, Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa alle ore 13.30 per presentare la partita presso il centro sportivo di Milanello. L'evento sarà trasmesso in diretta su Milan TV e la nostra redazione, come di consueto, vi offrirà la possibilità di seguire ogni dichiarazione attraverso il live testuale.

DOVE VEDERE LECCE-MILAN

Data: venerdì 29 agosto 2025

Ora: 20.45

Stadio: Via del Mare, Lecce

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it