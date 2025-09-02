Donnarumma dopo Milan e Psg: "Il Manchester City è un club a cui ogni giocatore del mondo vorrebbe unirsi"

(ANSA) - ROMA, 02 SET - Gigio Donnarumma riparte dalla Premier League. Il capitano della Nazionale è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City, dopo aver firmato un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2030. "Il Manchester City è lieto di confermare l'acquisto di Gianluigi Donnarumma dal Paris Saint-Germain, previa autorizzazione internazionale. Il portiere italiano 26enne ha firmato un contratto quinquennale, che lo vedrà restare all'Etihad Stadium fino all'estate del 2030", si legge nel comunicato del club inglese. "Aver firmato per il Manchester City è un momento davvero speciale e di grande orgoglio per me - ha dichiarato Donnarumma ai canali ufficiali del club - Mi unisco a una squadra piena di talenti di livello mondiale, guidata da uno dei più grandi allenatori della storia del calcio, Pep Guardiola. Questo è un club a cui ogni giocatore del mondo vorrebbe unirsi.

Ho ammirato il Manchester City per molti anni, quindi ora poter giocare per il club è un grande onore e un privilegio". Insieme all'annuncio di Donnarumma, il City saluta il anche il suo ormai ex portiere Ederson passato al Fenerbahce. Il portiere brasiliano saluta il Manchester City dopo 8 stagioni e approda nel club gialloblù di Istanbul, che è riuscito ad accaparrarselo vincendo il testa a testa contro i 'cugini' rivali del Galatasaray. "Ederson ha lasciato il Manchester City - il lungo comunicato di congedo dei Citizen - dopo otto anni ricchi di trofei all'Etihad Stadium. Il portiere brasiliano è uno dei giocatori di maggior successo nella storia del Club, avendo vinto 18 titoli importanti sotto la guida di Pep Guardiola". (ANSA).