Donnarumma si propone al City grazie a Trafford: il portiere fa una papera e Guardiola perde col Tottenham

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - Giornata da dimenticare per il Manchester City che, nel match valido per la seconda giornata di Premier League, perde in casa 2-0 contro il Tottenham, punteggio già maturato nel primo tempo per le reti di Brennan Johnson e Joao Palhinha. Ma a fare notizia è soprattutto il grave errore del portiere dei Citizens, James Trafford che è stato preferito a Ederson: infatti al 47' pt sul punteggio di 0-1, il portiere cresciuto nella Academy che la squadra di Guardiola si è ripreso dal Burnley per 35 milioni di euro ha completamente sbagliato il passaggio con i piedi al centro dell'area per Gonzalez: Sarr ha anticipato facilmente il centrocampista spagnolo e ha servito Richarlison che a sua volta ha 'consegnato' la sfera a Palhinha per il raddoppio degli Spurs.

E ora, dopo la sfida dell'Etihad, sono riprese con ancora più forza le voci sull'arrivo al City di Gigio Donnarumma. (ANSA).