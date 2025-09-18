Dopo 11 anni la Spagna torna in testa al ranking Fifa
(ANSA) - ROMA, 18 SET - A nove mesi dal Mondiale 2026, la Spagna é tornata in vetta al ranking Fifa, seguita dalla Francia, che ha superato i campioni in carica dell'Argentina, terzi. Era dal 2014 che 'La Roja' non occupava il primo posto della classifica riservata alle nazionali di tutto il mondo, ottenuto dopo una storica tripletta (Euro 2008, Coppa del Mondo 2010, Euro 2012). Il Portogallo, vincitore della Nations League lo scorso giugno, sale al quinto posto, davanti al Brasile, sesto. L'Inghilterra, finalista di Euro 2024, rimane quarta, mentre la Germania perde tre posizioni, ora dodicesima e fuori dalla Top 10, a vantaggio di Croazia (9/a) e Italia (10/a). (ANSA).
Pubblicità
News
Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresadi Franco Ordine
Le più lette
1 Quel pasticciaccio della telefonata. Al lavoro per riportare la Curva Sud. Galliani a San Siro non è una sorpresa
2 Il CIO si è espresso sulla richiesta di Sanchez di escludere Israele dalle competizioni sportive: la decisione
3 Lotito durissimo: "Non abbiamo uno scudetto ma non siamo in mezzo alla m***a. Roma, Milan e Inter sì"
01/09 Prima sorpresa: l’Inter battuta dall’Udinese. A punteggio pieno Napoli, Juventus, Roma e Cremonese
Primo Piano
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Bonfrisco: "Milan penalizzato dagli arbitri, Marcenaro e Fabbri dovrebbero offrire una cena a Modric. Allegri e Leao possono stupire tutti"
Carlo PellegattiLe praterie. Modric capo cordata. Galliani, il Mbappé dei dirigenti. L'invito di Infantino. La giacca di Allegri
Pietro MazzaraModric-Rabiot, una coppia splendida. Santi: fischi e necessità. Questione tifo organizzato: il Milan si muove
Milan, l'estate della rivoluzione a centrocampo: negli ultimi anni il reparto non è mai stato così completo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com