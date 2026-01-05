Dopo il doppio assist, oggi Chukwueze si gioca un posto per i quarti di Coppa d'Africa

Si riporta di seguito lo score del calciatore in prestito dal Milan nelle ultime partite giocate nel suo attuale club o con la sua Nazionale:

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Tre partite e tre vittorie per la Nigeria di Samuel Chukwueze in Coppa d'Africa: le Super Eagles hanno guadagnato così l'accesso agli ottavi di finale della competizione, battendo in ordine Tanzania, Tunisia e Uganda. L'ex rossonero ha giocato da titolare nella prima gara, in cui è stato sostituito al 59°; in panchina nella seconda sfida; nella terza ha giocato dal primo minuto e fornito due assist su tre gol segnati dalla sua squadra, prima di essere sostituito a inizio recupero. Oggi alle ore 20 italiane l'ottavo contro il Mozambico.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 10

Reti: 2

Assist: 4