Dopo Lecce si ritorna a San Siro. Al rientro dalla pausa nazionali c'è il Bologna
Oggi alle 07:30News
di Gaetano Mocciaro

Archiviata la trasferta di Lecce con una vittoria, ci avviamo verso la pausa per le nazionali. Si ritorna in campo fra due settimane, questo il programma:

SERIE A, 3ª GIORNATA

Sabato 13 settembre
CAGLIARI - PARMA (ore 15)
JUVENTUS - INTER (ore 18)
FIORENTINA - NAPOLI (ore 20.45)

Domenica 14 settembre
ROMA - TORINO (ore 12.30)
ATALANTA - LECCE (ore 15)
PISA - UDINESE (ore 15)
SASSUOLO - LAZIO (ore 18)
MILAN - BOLOGNA (ore 20.45)

Lunedì 15 settembre
HELLAS VERONA - CREMONESE (ore 18.30)
COMO - GENOA (ore 20.45)