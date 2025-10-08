Doppio impegno per Pavlovic con la Serbia: il suo calendario
La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.
Il calendario della Serbia di Strahinja Pavlovic:
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Albania: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026
Andorra-Serbia: martedì 14 ottobre alle 20.45, Andorra - Qualificazioni Mondiali 2026
