Dove seguire la conferenza di Nkunku e Odogu in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

La conferenza stampa di presentazione di Nkunku e Odogu, ultimi due nuovi arrivi in casa Milan insieme ad Adrie Rabiot, è fissata questo pomeriggio alle ore 15.30 e sarà possibile seguirla in diretta su Milan Tv oltre che con il consueto live testuale proposto dalla nostra redazione di MilanNews.it. Non ci sarà invece l'altro colpo di mercato degli ultimi giorni, Adrien Rabiot, che è impegnato con la nazionale francese per le gare di qualificazione ai Mondiali 2026.

Dopo la conferenza stampa di presentazione, Christopher Nkunku e David Odogu avranno la possibilità di incontrare anche i tifosi del Milan al Flagship Store di via Dante a partire dalle 17.30. Lo riferisce il sito ufficiale rossonero: "I due nuovi rossoneri, Christopher Nkunku e David Odogu, sono pronti ad incontrare i tifosi. I due calciatori, arrivati negli ultimi giorni della sessione estiva a rinforzare la rosa a disposizione di Mister Allegri, saranno presenti al Flagship Store di via Dante giovedì 4 settembre alle 17.30, dopo le rispettive conferenze stampa di presentazione a Casa Milan. Come da tradizione consolidata per tutti i nuovi acquisti, Christopher e David visiteranno il nostro Store e incontreranno i tifosi. Appuntamento quindi in via Dante 12, pronti a dare il miglior benvenuto possibile a Nkunku e Odogu!".