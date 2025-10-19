Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta TV, streaming e web

Finalmente ieri è tornato il calcio dei club. Nella giornata di sabato è ripartita la Serie A, con la settima giornata che si è aperta alle ore 15, e oggi si rivedrà in campo anche il Milan. I rossoneri alle 20.45 di questa sera sfideranno la Fiorentina per cercare di dare un seguito all'ottimo inizio di stagione e riscattare il pareggio in casa della Juventus, che grida ancora vendetta. Sarà anche l'occasione per rivedere Stefano Pioli, ex tecnico milanista, per la prima volta a San Siro da avversario.

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

Data: domenica 19 ottobre 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it