Dove vedere Milan-Roma in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

vedi letture

Il giorno di Milan-Roma è arrivato. Oggi i rossoneri ospiteranno a San Siro i giallorossi nell'andata dei quarti di finale di Europa League: la sfida di ritorno si giocherà una settimana dopo esatta, allo Stadio Olimpico. Un euroderby che potrà essere determinante per le stagioni di entrambe le squadre e che potrebbe anche psicologicamente indirizzare questa parte finale di annata sportiva. Giovedì il calcio di inizio è fissato alle ore 21 e saranno molteplici le possibilità per seguire la partita, sia in diretta televisiva che online.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: giovedì 11 aprile 2024

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, Sky Sport, Rai 1

Web: MilanNews.it