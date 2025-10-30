Dove vedere Milan-Roma in diretta TV, streaming e web

Dopo aver giocato e pareggiato martedì sera alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta, nella gara valida per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive, il Milan ha iniziato da ieri a preparare il prossimo impegno che mette sul piatto un'altra gara molto ostica anche se oggi inizieranno i veri allenamenti sul campo. A Milano, a San Siro, domenica 2 novembre arriva la Roma di Gianpiero Gasperini che, con la vittoria di ieri sul Parma, ha confermato il suo status di capolista in compagnia del Napoli. La gara si giocherà alle 20.45 e il Diavolo ha cinque giorni per prepararla, uno in più rispetto ai giallorossi.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Data: domenica 2 novembre 2025

Ora: 20:45

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

Web: MilanNews.it