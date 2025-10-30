Il Milan Futuro va fuori dalla Coppa Italia di Serie D
Il Milan Futuro stecca in Coppa Italia Serie D. La formazione di Massimo Oddo, infatti, ieri pomeriggio è stata sconfitta in casa per 2-3 dalla Varesina ed è stata eliminata ai trentaduesimi di finale dalla Coppa Italia di Serie D. Una attenuante va concessa ai ragazzi dell'U23 rossonera: sono scesi in campo con una formazione molto giovane con due Primavera titolari e con un 2009 entrato a gara in corso. Il prossimo appuntamento in campionato: domenica 2 novembre alle 14.30, sempre al "Felice Chinetti", conro l'Oltrepò.
IL TABELLINO
MILAN FUTURO: Bouyer; Cappelletti (18′ s.t. Mercogliano), Minotti, Zukic, Borsani; Geroli, Hodzic, Branca (33′ s.t. Domnitei); Ossola (33′ s.t. Ibrahimovic); Magrassi, Castiello (18′ s.t. Sia). A disposizione: Bianchi, Karaca, Butu, Sala, Eletu. All. Oddo
VARESINA: Maddalon; Grieco, Pirola, Cavalli; Ornaghi (1′ s.t. Vaz), Andreoli (12′ s.t. Chiesa), Valisena, Testa; Larhrib (1′ s.t. Camarlinghi); Franzoni (22′ s.t. Rosa), Costantino (47′ s.t. Guri). A disposizione: Bovi, Miconi, Tassani, Baud Banaga. All. Spilli
Arbitro: Isoardi di Cuneo. Assistenti Zappino e Nannipieri
Marcatori: p.t.: 15′ Castiello (M), 42′ Testa (V); s.t.: 9′ Magrassi (M), 13′ Costantino (V), 21′ Vaz (V)
