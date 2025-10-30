Vincono Inter, Roma e Juve: Pioli e Vieira in tilt. Oggi si chiude il nono turno

vedi letture

Il mercoledì di campionato è stato molto ricco con sei partite del nono turno di Serie A Enilive. Nelle tre gare delle 18.30: la Roma si è confermata capolista (raggiungendo il Napoli) grazie al 2-1 sul Parma all'Olimpico; la Juventus ha sconfitto per 3-1 in casa l'Udinese, con il mister ad interim Brambilla in panchina; il Como sogna dopo il 3-1 sul Verona al "Sinigaglia". Nelle altre tre partite delle 20.45: l'Inter ha battuto la Fiorentina in crisi nera per 3-0; il Bologna ha pareggiato 0-0 contro il Torino; il Genoa, ultimo in classifica, è stato sconfitto 2-0 in casa dalla sorprendente Cremonese.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA NONA GIORNATA

MARTEDÌ 28 OTTOBRE

Lecce-Napoli 0-1

Atalanta-Milan 1-1

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Como-Verona 3-1

Juventus-Udinese 3-1

Roma-Parma 2-1

Bologna-Torino 0-0

Genoa-Cremonese 0-2

Inter-Fiorentina 3-0

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Cagliari-Sassuolo 18.30

Pisa-Lazio 20.45