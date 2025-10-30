Serie A, la classifica aggiornata: Napoli e Roma prime, Milan e Inter seconde

Dopo nove giornate la lotta è serratissima e la classifica molto corta, non c'è ancora l'allungo decisivo in vetta alla classifica. La Roma risponde al Napoli e lo affianca in cima alla classifica; l'Inter approfitta del pareggio del Milan e lo raggiunge al secondo posto a pari merito; il Como sogna in grande in quinta posizione a soli due punti dalle milanesi; si rialza la Juventus con Brambilla allenatore ad interim in panchina; la sorpresa Cremonese continua a fare faville. Dietro la crisi è nerissima per Genoa e Fiorentina, ultima e penultima senza vittorie. Oggi le ultime due gare del turno.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21

Roma 21

Inter 18

Milan 18

Como 16

Bologna 15

Juventus 15

Cremonese 14

Atalanta 13

Udinese 12

Torino 12

Lazio 11*

Sassuolo 10*

Cagliari 9*

Parma 7

Lecce 6

Verona 5

Pisa 4*

Fiorentina 4

Genoa 3

*una partita in meno