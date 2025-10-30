Serie A, la classifica aggiornata: Napoli e Roma prime, Milan e Inter seconde

Dopo nove giornate la lotta è serratissima e la classifica molto corta, non c'è ancora l'allungo decisivo in vetta alla classifica. La Roma risponde al Napoli e lo affianca in cima alla classifica; l'Inter approfitta del pareggio del Milan e lo raggiunge al secondo posto a pari merito; il Como sogna in grande in quinta posizione a soli due punti dalle milanesi; si rialza la Juventus con Brambilla allenatore ad interim in panchina; la sorpresa Cremonese continua a fare faville. Dietro la crisi è nerissima per Genoa e Fiorentina, ultima e penultima senza vittorie. Oggi le ultime due gare del turno.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 21
Roma 21
Inter 18
Milan 18
Como 16
Bologna 15
Juventus 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Udinese 12
Torino 12
Lazio 11*
Sassuolo 10*
Cagliari 9*
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 4*
Fiorentina 4
Genoa 3

*una partita in meno