Dove vedere Milan-Salernitana in diretta TV, streaming e su MilanNews.it

Il Milan si prepara all'ultima di Serie A che si giocherà tra pochi minuti alle 20.45 a San Siro, contro la Salernitana. Una gara che per entrambe le squadra ha poco da dire: i rossoneri sono già secondi mentre i campani sono già retrocessi da tempo. L'unico vero motivo di attenzione riguarda gli addii per il Diavolo: sarà l'ultima gara per Olivier Giroud e Simon Kjaer; ma anche l'ultima panchina per Stefano Pioli, il cui addio dovrebbe essere ufficializzato nella mattinata di oggi. Di seguito si riporta dove vedere la gara tra Milan e Salernitana, l'ultima della stagione.

DOVE VEDERE MILAN-SALERNITANA

Data: sabato 25 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN

Web: MilanNews.it