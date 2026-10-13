E dovesse chiamare l'Inter? Il papà del milanista Tresoldi: "Non sono affatto sicuro che Nicolò accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere"

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Il papà di Nicolò Tresoldi non è convinto che il figlio, che è un grande tifoso del Milan, accetterebbe un'eventuale proposta dell'Inter

Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges che stasera affronterà l'Inter a San Siro in Champions, non ha mai nascosto di essere fin da piccolo un tifoso del Milan. La sua fede rossonera è stata confermata anche da sua papà Emanuele in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Si è innamorato di Kakà, Inzaghi, Pato e non c’è stato verso di fargli cambiare idea. Se giocherà mai in Serie A? Magari sì. Il suo sogno è indossare la maglia del Milan". E se dovesse chiamare l'Inter cosa farebbe? Questo il pensiero del papà di Tresoldi: "Non sono affatto sicuro che accetterebbe. L’animo del tifoso potrebbe prevalere".

Emanuele Tresoldi ha poi raccontato le emozioni in vista della prima volta a San Siro del figlio questa sera: "Cosa provo? Emozione e orgoglio. Nicolò piano piano sta raccogliendo i frutti del suo lavoro: ha faticato ad affermarsi perché non aveva il talento di un fuoriclasse o il fisico di un corazziere. Eppure, eccolo qua. Un padre non potrebbe desiderare di meglio".