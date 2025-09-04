Due amichevoli per il Messico di Santi Gimenez: il programma completo

Due amichevoli per il Messico di Santi Gimenez: il programma completoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:20News
di Niccolò Crespi

Come di consueto, dopo le prime due giornate di Serie A della stagione, tornano le Nazionali che, nei prossimi dieci giorni, si prenderanno la scena con le varie partite di Qualificazioni Mondiali 2026. Il Centro Sportivo di Milanello si svuoterà in questi giorni con ben 12 calciatori convocati dalle rispettive selezioni Nazionali. Molti, come detto, saranno impegnati nelle gare di qualifica al prossimo campionato del Mondo, un paio invece giocheranno sfide amichevoli. 

Si seguito si riportano gli impegni del Messico di Santiago Gimenez:

Santiago Gimenez (Messico)

Messico-Giappone: domenica 7 settembre ore 4.00, Oakland (USA) - Amichevole

Messico-Corea del Sud: mercoledì 10 settembre ore 3.00, Nashville (USA) - Amichevole