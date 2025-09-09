Due milanisti impegnati ieri con le Nazionali: il resoconto

Ieri è stata la penultima serata di questa pausa per le Nazionali, che oggi si esaurirà con le ultime partite. Ieri sono stati due i calciatori rossoneri impegnati in campo. A Zagabria Luka Modric ha giocato la sua partita numero 190 con la maglia del suo paese di cui è capitano: vittoria per 4-0 con assist sul primo gol di Jakic per il fuoriclasse rossonero. Nel pomeriggio è sceso in campo Zachary Athekame nell'amichevole che la sua Svizzera U21 ha vinto per 2-1 contro i pari età dell'Albania. Titolarità e sostituzione all'intervallo per il neo terzino milanista.

LUKA MODRIC

Croazia-Montenegro 4-0: lunedì 8 settembre ore 20.45, Zagabria - Qualificazioni Mondiale 2026

> Titolarità, assist. Sostituito all'82° minuto

ZACHARY ATHEKAME

Svizzera-Albania 2-1: lunedì 8 settembre ore 18.30, Aarau - Amichevole

> Titolarità e sostituzione all'intervallo