Durante sul mercato del Milan: "I rossoneri insieme a Juve e Inter non sono riusciti a completare pienamente la propria rosa"

vedi letture

Ai microfoni di 1 Station Radio, è intervenuto così l'agente fifa e grande esperto di calcio sudamericano Sabatino Durante. Questo estratto delle sue interessanti dichiarazioni anche sul mercato fatto dal Milan:

Una regina del mercato?

“Non penso ci sia stata una vera protagonista assoluta. Alcune società si sono mosse meglio di altre: penso ad esempio al Napoli, ma anche al Como, che ha fatto un mercato interessante. Se dovessi indicarne una, probabilmente direi il Como".

Le big?

"Per quanto riguarda le big, Inter, Juventus e Milan, nessuna è riuscita a completare pienamente la propria rosa. Ma non è una sorpresa: le difficoltà economiche del nostro calcio rendono complicato portare a termine operazioni di alto livello quando serve investire cifre importanti”.