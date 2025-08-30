È tornato pungiglione Cutrone! Alla prima col Parma riacciuffa l'Atalanta nel finale
È tornato il pungiglione Patrick Cutrone! Fresco di trasferimento in prestito al Parma, dove avrà più chance di giocare rispetto che al Como, l'ex prodotto del settore giovanile rossonero ha fatto il suo esordio al Tardini nei minuti finali contro l'Atalanta che vinceva 1-0 grazie alla rete di un altra vecchia conoscenza milanista come Pasalic. Al suo debutto con la nuova maglia, a cinque minuti dalla fine, Cutrone ha trovato il gol del pareggio che ha mandato in estasi lo stadio di casa. Risultato finale 1-1, con la squadra atalantina di Juric al secondo pareggio consecutivo.
Di seguito si riporta il programma completo del secondo turno di Serie A.
Venerdì 29/8
18.30 - Cremonese-Sassuolo 3-2
20.45 - Lecce-Milan 0-2
Sabato 30/8
18.30 - Bologna-Como 1-0
18.30 - Parma-Atalanta 1-1
20.45 - Napoli-Cagliari
20.45 - Pisa-Roma
Domenica 31/8
18.30 - Torino-Fiorentina
18.30 - Genoa-Juventus
20.45 - Inter-Udinese
20.45 - Lazio-Hellas Verona
