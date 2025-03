Ecco quando dovrebbe essere resa ufficiale la data di inizio del nuovo campionato

Secondo quanto viene riportato questa mattina dall'edizione cartacea de Il Corriere della Sera, il prossimo lunedì dovrebbe essere ufficiale la data di inizio del prossimo campionato, come già era trapelato nelle scorse settimane.

La Lega ha discusso anche l’inizio della Serie A 2024-25: i club si sono espressi a favore del weekend 23-24 agosto, già ipotizzato in precedenza. La decisione definitiva spetta al consiglio di lega, che ieri non si è celebrato per questioni di tempo e si riunirà nuovamente lunedì prossimo. Non dovrebbero esserci comunque sorprese in merito alla decisione finale.