Ennesima falsa partenza di Allegri: terzo ko alla prima di campionato col Milan

di Gaetano Mocciaro

Ennesima falsa partenza di Massimiliano Allegri da allenatore del Milan. Considerando la sua prima parentesi, è il terzo ko alla prima partita di campionato, dopo quelle del 2012 contro la Sampdoria di Ciro Ferrara, 0-1 a San Siro e del 2013 a Verona, 2-1 per gli scaligeri. Nel 2011 fu un pari in rimonta, da 0-2 a 2-2 contro la Lazio a Milano mentre nel 2010 l'unico successo, 4-0 contro il Lecce.