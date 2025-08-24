Esordio in Serie B per Christian Comotto. Il suo Spezia perde il derby contro la Carrarese

Esordio in Serie B per Christian Comotto. Il centrocampista di proprietà del Milan è sceso in campo in serata con la maglia dello Spezia, nella sentitissima sfida contro la Carrarese giocata all'"Alberto Picco". Vittoria carrarina per 0-2 con Comotto, partito dalla panchina, entrato a inizio ripresa. Per lui un cartellino giallo all'82'.

17 anni, Comotto è stato impiegato in tre occasioni da Massimiliano Allegri durante il pre-campionato, per un totale di 81 minuti. E un gol segnato, agli australiani del Perth Glory facendo il cucchiaio su rigore. Il talento si è poi trasferito allo Spezia con la formula del prestito secco.