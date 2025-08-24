Esordio in Serie B per Christian Comotto. Il suo Spezia perde il derby contro la Carrarese
MilanNews.it
Esordio in Serie B per Christian Comotto. Il centrocampista di proprietà del Milan è sceso in campo in serata con la maglia dello Spezia, nella sentitissima sfida contro la Carrarese giocata all'"Alberto Picco". Vittoria carrarina per 0-2 con Comotto, partito dalla panchina, entrato a inizio ripresa. Per lui un cartellino giallo all'82'.
17 anni, Comotto è stato impiegato in tre occasioni da Massimiliano Allegri durante il pre-campionato, per un totale di 81 minuti. E un gol segnato, agli australiani del Perth Glory facendo il cucchiaio su rigore. Il talento si è poi trasferito allo Spezia con la formula del prestito secco.
Pubblicità
News
Le più lette
2 Saelemaekers: "Ho sentito che l'anno scorso è stato un anno con tanti giocatori tristi. Quando sono tornato, ho trovato un gruppo che vuole fare qualcosa di bello"
3 MN - Milan, accordo di massima con lo Sporting per Harder, affare vicino alla chiusura. Operazione da 25 milioni circa
Primo Piano
MN - Milan, accordo di massima con lo Sporting per Harder, affare vicino alla chiusura. Operazione da 25 milioni circa
Luca SerafiniBoniface o no, servirà un’altra punta (e un difensore). Molto di questa squadra si decide sugli esterni. Ecco chi vuole San Siro senza Curva
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com