Estupiñan: "Esordio emozione incredibile. C'è grande allegria: importante iniziare col piede giusto"

Pervis Estupiñan, terzino sinistro del Milan, si è così espresso a Sportitalia al termine di Milan-Bari: "È stata una emozione incredibile. I tifosi ci hanno applaudito, a me e agli altri acquisti. Bene iniziare con una vittoria, davanti ai nostri tifosi: c'è una grande allegria. Lavoreremo duramente per riportare la squadra dove merita. Abbiamo giocato bene, abbiamo avuto tante occasioni. È sempre difficile la prima partita, dopo tante amichevoli e le vacanze, ma l'importante è iniziare con il piede giusto. Ora pensiamo già alla prossima partita in casa".

Questo il tabellino di Milan-Bari, match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia.

MILAN-BARI 2-0

Marcatori: 14’ Leao, 48’ Pulisic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Saelemaekers (dal 81’ Okafor), Fofana, Ricci (dal 65’ Modric), Loftus-Cheek (dal 65’ Jashari), Estupiñan; Pulisic (dal 65’ Musah), Leão (dal 17’ Gimenez). A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, Bartesaghi, De Winter, Jiménez, Vladimirov; Chukwueze. All.: Allegri.

BARI (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari, Nikolaou, Dorval (dal 81’ Tripaldelli); Bellomo (dal 52’ Verreth), Braunöder, Pagano (dal 68’ Partipilo); Pereiro (dal 52’ Rao), Moncini, Sibilli. A disp.: De Lucci, Pissardo; Kassama, Mané, Mavraj, Pucino, Onofrietti; Gytkjær, Manzari. All.: Caserta.

Arbitro: Arena di Torre del Greco.

Ammoniti: 21’ Estupinan.

Recupero: 3’ 1T, 4’ 2T.