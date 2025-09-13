Estupinan recuperato: sarà regolarmente in campo contro il Bologna
Buone notizie arrivano da Milanello in vista della sfida in programma domani sera a San Siro contro il Bologna. Massimiliano Allegri può infatti tirare un enorme sospiro di sollievo per le condizioni di Pervis Estupinan, totalmente recuperato dopo lo spavento in Nazionale.
Il laterale ecuadoregno si è regolarmente allenato in gruppo dopo aver saltato l'ultima gara con l'Ecuador per via di un sovraccarico muscolare che avrebbe potuto seriamente mettere in discussione la sua presenza domenica. Così invece non sarà, con Estupinan che scenderà regolarmente in campo dal primo minuto sulla fascia sinistra contro il Bologna.
