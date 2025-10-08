Estupinan sfiderà due compagni rossoneri con l'Ecuador: il programma

La seconda pausa per le Nazionali della stagione è arrivata. Il Milan è il club di Serie A Enilive che ha fornito il maggior numero di giocatori della prima squadra alle rispettive selezioni. Sono ben 15 i calciatori che hanno lasciato Milanello e che lasceranno Massimiliano Allegri con una rosa molto ridotta con cui lavorare in questi dieci giorni. Da segnalare i ritorni di Matteo Gabbia e Christopher Nkunku, come pure quello di Rafa Leao che ha saltato il primo giro per infortunio.

Gli impegni dell'Ecuador di Pervis Estupinan che, in pochi giorni, sfiderà due compagni rossoneri come Pulisic e Gimenez:

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole

Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole