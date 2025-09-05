Estupinan titolare per 85 minuti nello 0-0 tra Ecuador e Paraguay

vedi letture

Nella notte italiana è sceso in campo il terzino rossonero Pervis Estupinan. L'ex calciatore del Brighton, arrivato nel corso di quest'estate a Milanello, era impegnato nella penultima giornata della Qualificazione ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico con il suo Ecuador che, dal mese di giugno, ha già staccato il biglietto per il prossimo campionato del mondo. La squadra ecuadoregna è stata ospite del Paraguay: la sfida è terminata con un pareggio per 0-0.

Estupinan è stato schierato titolare come terzino sinistro di un 4-4-1-1 e ha giocato per 85 minuti, prima di essere sostituito nel finale dal compagno Felix Torres. Il prossimo impegno, che chiuderà il girone di qualificazione, è previsto nella notte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre all'una, in casa contro l'Argentina.

Questa la classifica del girone sudamericano a una gara dal termine:

Argentina 38*

Brasile 28*

Uruguay 27*

Ecuador 26*

Colombia 25*

Paraguay 25*

Venezuela 18**

Bolivia 17

Perù 12

Cile 10

* = già qualificate

** = posto valido per lo spareggio intercontinentale