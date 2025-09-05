Estupinan titolare per 85 minuti nello 0-0 tra Ecuador e Paraguay
Nella notte italiana è sceso in campo il terzino rossonero Pervis Estupinan. L'ex calciatore del Brighton, arrivato nel corso di quest'estate a Milanello, era impegnato nella penultima giornata della Qualificazione ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Canada e Messico con il suo Ecuador che, dal mese di giugno, ha già staccato il biglietto per il prossimo campionato del mondo. La squadra ecuadoregna è stata ospite del Paraguay: la sfida è terminata con un pareggio per 0-0.
Estupinan è stato schierato titolare come terzino sinistro di un 4-4-1-1 e ha giocato per 85 minuti, prima di essere sostituito nel finale dal compagno Felix Torres. Il prossimo impegno, che chiuderà il girone di qualificazione, è previsto nella notte italiana tra martedì 9 e mercoledì 10 settembre all'una, in casa contro l'Argentina.
Questa la classifica del girone sudamericano a una gara dal termine:
Argentina 38*
Brasile 28*
Uruguay 27*
Ecuador 26*
Colombia 25*
Paraguay 25*
Venezuela 18**
Bolivia 17
Perù 12
Cile 10
* = già qualificate
** = posto valido per lo spareggio intercontinentale
