Estupinan un disastro a Firenze: prestazione ampiamente insufficiente
Contro la Fiorentina Pervis Estupinan aveva l'opportunità di far ricredere i suoi detrattori offrendo una prestazione di carattere e qualità. Peccato, però, che l'esterno ecuadoriano ha ancora una volta deluso ogni sorta di aspettativa, facendo rimpiangere non solo Davide Bartesaghi (il cui ingresso in campo è stato negativo) ma anche, e soprattutto, Theo Hernandez. La prestazione dell'ex Brighton a Firenze è stata più che insufficiente, come testimoniato dalle pagelle dei principali quotidiani sportivi e non.
La Gazzetta dello Sport, voto 5: "Con un passaggio in orizzontale regala una chance a Gud. Giallo per una strattonata a Kean. È inconsistente in fase offensiva. Il 5 è generoso".
Il Corriere dello Sport, voto 5: " Errori, disimpegni sbagliati, duelli persi".
Tuttosport, voto 5: "Pecca di leggerezza".
Il Corriere della Sera, voto 5: "Incerto, impreciso, distratto".
La Repubblica 5
