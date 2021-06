Euro 2020, Itaia-Svizzera 1-0 all'intervallo: per ora decide Locatelli

Primi quarantacinque minuti di ottima Italia: la selezione di Mancini è squadra, offre un gioco divertente e veloce e il vantaggio è assolutamente meritato. Contro la Svizzera di Petkovic il vantaggio era arrivato già con Chiellini, che su una mischia dopo un corner l'aveva scaraventata in porta. Gol annullato, con l'ausilio del VAR, per un tocco di mano dell'esperto difensore. Gioia solo rimandata: al minuto 26 Manuel Locatelli inizia e conclude un'azione splendida. Il centrocampista sventaglia sulla destra con un cambio di gioco di sinistro al volo, Berardi si invola verso l'area avversaria, punta Ricardo Rodriguez, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone che lo stesso Locatelli deve solo spingere in rete. Vantaggio meritato, gli elvetici non si sono mai resi particolarmente pericolosi.