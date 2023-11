Euro 2024: già 30mila biglietti per Italia-Macedonia

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - La nazionale di calcio confida nella spinta dei suoi tifosi per fare l'allungo decisivo all'Olimpico di Roma verso Euro 2024. Sono già 30.000 i biglietti venduti per Italia-Nord Macedonia, penultimo incontro nel girone di qualificazione al campionato europeo di Germania 2024 in programma venerdì 17 novembre. Gli azzurri andranno a caccia dei tre punti per potersi presentare lunedì 20 novembre a Leverkusen con due risultati su tre a disposizione nello scontro diretto con l'Ucraina in un match che metterà in palio il pass per l'Europeo.

Grazie anche ai prezzi popolari e alle diverse promozioni messe in atto dalla Figc, il pubblico romano sta rispondendo alla chiamata della nazionale. Terminati i biglietti di Tribuna Tevere Parterre destinati alla Promo Famiglia, sono ancora disponibili i tagliandi a prezzo ridotto per Under 12, Under 18, Over 65 e studenti universitari. (ANSA).