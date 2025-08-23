Evani promuove Modric: "Chi sa giocare a calcio non ha età, ci arriva con le idee e la testa"

Chicco Evani, nel corso della sua chiacchierata con Tuttomercatoweb, si è soffermato anche su Luka Modric. Il croato questa sera dovrebbe partire dal primo minuto contro la Cremonese. Queste le sue parole:

Modric farà innamorare i tifosi?

"Sì, ha una certa età ma chi sa giocare a calcio non ha età, ci arriva con le idee e la testa, vede prima il gioco sia quando ha la palla che anche quando non ce l'ha. Per personalità, qualità e leadership sarà importantissimo".