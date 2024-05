Ex dirigente Shakhtar su Fonseca: "I tifosi del Milan non devono essere preoccupati. In grado di gestire la pressione"

Nel curriculum di Paulo Fonseca, destinato a essere il prossimo allenatore del Milan, una tappa importante è stata costituita dall'esperienza allo Shakhtar Donetsk, in Ucraina. Con gli arancio-neri il tecnico portoghese è rimasto tre anni ed è stata l'avventura che è servita da trampolino di lancio per approdare alla Roma, in Italia. Questa mattina, per presentare meglio il personaggio ai tifosi rossoneri, Tuttosport ha intervistato Josè Boto che ai tempi ricopriva il ruolo di direttore dello scouting e advisor del board dello Shakhtar.

Le parole di Josè Boto su Paulo Fonseca al Milan: "Penso che i tifosi del Milan non debbano essere preoccupati del suo eventuale arrivo in rossonero, anzi. Fonseca è assolutamente pronto per questa sfida. Pressione? È in grado sicuramente gestirla bene, è uno che sa come comportarsi. Guardi che anche al Porto aveva l’obbligo di vincere. E il discorso può essere esteso anche a quando lavorava in Ucraina. E a come sarà eventualmente al Milan qualora ne diventasse l’allenatore"