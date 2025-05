FantaCharity, donata una borsa di studio per una psicologa all’Ospedale Buzzi. Camarda in visita al reparto di Chirurgia Pediatrica

Ieri, presso l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, si è tenuta la cerimonia di consegna della borsa di studio dedicata a una psicologa e psicoterapeuta che collaborerà con il Dipartimento di Chirurgia Pediatrica dell’Ospedale.

La borsa di studio è stata creata grazie ai fondi raccolti attraverso FantaCharity, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra Rise Together Foundation e Fantacalcio® che unisce la passione per il calcio al sostegno di progetti per la salute dei bambini.

Anche l’edizione 2024/2025 di FantaCharity ha coinvolto diversi giocatori assistiti da Giuseppe Riso e dalla sua GR Sports Agency, che hanno scelto di donare una loro maglia autografata per i partecipanti al campionato dei fantallenatori.

La vincitrice della borsa, si occuperà di assistere i piccoli pazienti con situazioni complesse per cronicità di cure e quelli che affrontano condizioni post traumatiche come le ustioni, lavorando a fianco di medici e infermieri.

L'inaugurazione ha visto la partecipazione - oltre che di Rise Together Foundation, dei medici e del Direttore Medico di presidio, Dott. Tommaso Saporito - di Nino Ragosta, CEO di Quadronica, società che detiene il brand Fantacalcio®, che ha collaborato al successo dell’iniziativa e del giovane attaccante del Milan Francesco Camarda, che ha sostenuto FantaCharity e ha voluto portare il suo saluto ai bambini in cura presso il reparto.

Dopo la consegna dell’attestato, infatti, il pomeriggio si è concluso con la visita all’U.O.C. Chirurgia Pediatrica dove alcuni bambini attualmente in cura per ustioni hanno accolto i visitatori con entusiasmo, ricevendo in dono alcuni regali come premio per il coraggio e la tenacia con cui stanno affrontando il percorso di cura.

Francesco Camarda ha detto: “Sono venuto a portare un po’ di energia, ma alla fine sono stati i bambini a darla a me! Sono felice di aver collaborato a questa iniziativa benefica di Rise Together Foundation: ognuno dei bambini che ho incontrato oggi ha dentro di sé una forza immensa e averli incontrati è stato un motivo di gioia”

Luca Montedoro, Presidente di Rise Together Foundation, ha commentato: “Questa borsa di studio rappresenta un importante passo avanti nella nostra missione di garantire un supporto concreto ai bambini e alle loro famiglie nei momenti più difficili. Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti a FantaCharity per aver reso possibile questo progetto.”

La Prof.ssa Gloria Pelizzo ha aggiunto: “Avere una figura di psicologo dedicata all’interno del reparto è davvero un grande passo in avanti. Per molti di questi bambini, infatti, il percorso di cura è lungo e richiede interventi chirurgici ripetuti, cicli di terapia per contenere le cicatrici e limitare i danni funzionali, favorendo una qualità di vita accettabile. L'assistenza psicologica, che coinvolgerà anche le famiglie dei bambini, è un elemento indispensabile nella presa in carico di questi piccoli pazienti e voglio ringraziare Rise Together Foundation ed i suoi partner per la sensibilità dimostrata.

“Fantacalcio nasce per unire le persone intorno ad una passione. Con FantaCharity, questa passione diventa anche responsabilità. Sono orgoglioso di vedere la nostra community contribuire, per il secondo anno, a qualcosa di così importante.” Ha infine aggiunto Nino Ragosta.

Tutti i partner hanno espresso la volontà di proseguire l’impegno accanto all’Ospedale Buzzi anche nella prossima edizione di FantaCharity, nella convinzione che solo unendo le forze si possano realizzare progetti realmente d’impatto per il benessere dei più piccoli e contribuire alla creazione di poli sanitari di eccellenza loro dedicati.