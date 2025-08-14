Giordano sulla corsa scudetto: "Napoli e Inter in prima fila. Poi il Milan, che ha un Allegri in più, e la Juventus"

Bruno Giordano, ex giocatore, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha parlato così del prossimo campionato di Serie A e della griglia scudetto: "Napoli e Inter in prima fila, però con gli azzurri in pole. Dietro sarà un bel vedere, fino al 31 agosto si può intervenire e dunque ribaltare giudizi. Ma vado sul sicuro con il Milan, che ha un Allegri in più, e con la Juventus.

E poi sono curiosissimo di vedere la Lazio di Sarri praticamente immutata, la Roma diGasperini che entrerà in un calcio diverso, il Bologna di Italiano, l’Atalanta senza Retegui e il Gasp e chissà se con Lookman, ma pure il Como di Fabregas, che ha dimostrato di avere voglia di innovare. Ci avviamo a vivere una stagione in cui non ci sarà negato il divertimento".

