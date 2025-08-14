Moretto sul futuro di Musah: "Non mi risulta che sia vicino al Napoli. Gli azzurri stanno valutando altri profili in mezzo al campo: ecco chi sono"

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questo aggiornamento sull'interesse del Napoli per Yunus Musah e sul futuro di Davide Calabria:

Su Musah: "Il Napoli sta valutando che tipo di rinforzi inserire in questo finale di mercato. È stato fatto il nome di Musah, ma Musah in questo momento non ci risulta possa essere un nome vicino al Napoli e che il Napoli sta seriamente valutando di andare ad acquistare. Ci risultano altri tre profil che il Napoli sta sondando per capire se possono essere utili ad Antonio Conte: Andy Diouf del Lens, Djaoui Cissé del Rennes e Carney Chukwuemeka del Chelsea".

Su Calabria: "Davide Calabria è sempre più vicino a dire sì al Panathinaikos che offre all'ex Milan un contratto di tre anni. Vedremo se ci sarà la fumata bianca, ma ad oggi Calabria è molto vicino a dire dì al club greco".