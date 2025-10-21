Fattori: "Pioli dice che la Fiorentina ha giocato alla pari con Milan e Roma. Però, quando queste squadre giocano alla pari, finiscono per vincere"

vedi letture

Sauro Fattori, ex calciatore della Fiorentina, si è così espresso a Radio Firenze Viola sul match giocato a San Siro dalla squadra di Pioli: "Questa settimana non faccio polemiche, sono dalla parte della Fiorentina, devo trasmettere un po' di fiducia, la mia idea è quella che dobbiamo iniziare a giocare per salvarci. Guardiamo squadre come il Lecce, squadre che lottano per non retrocedere. Noi ieri abbiamo giocato come il Lecce, ma c'è un aggravante perché noi abbiamo pensato di andare a Milano e fare tanti tiri e poi non tiri mai, il Lecce se va a Milano sa di non tirare mai.

Pioli domenica ha fatto la migliore formazione della stagione, poi al 70' ha cambiato e sappiamo com'è andata. Ieri era la partita, dove se te vinci a Milano ti rianimi, ma non puoi mettere Gudmundsson al posto di Fazzini, non è obbligatorio fare i cambi, non bisogna cambiare se si deve peggiorare. Così come Parisi al posto di Gosens: io avrei detto a Gosens che non lo levavo neanche fosse stato infortunato. Pioli dice che noi abbiamo giocato alla pari con Milan e Roma però abbiamo perso, le squadre che puntano alla Champions, quando giocano alla pari finiscono per vincere. Quando siamo andati sull'uno pari non devi cambiare perché poi perdi. In questo momento ai giocatori manca la personalità, perché, sia con la Roma sia con il Milan, dopo aver segnato in pochi minuti veniamo recuperati. Ieri De Gea sul primo gol ha delle responsabilità, però Leao ha tirato, la Fiorentina non ha mai tirato, quindi non puoi sapere se il portiere è in giornata o no".