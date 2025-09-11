Fazzini spiega perchè scelto il numero 22: "Lo portava Kakà"
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jacopo Fazzini, giocatore della Fiorentina, ha spiegato perchè ha scelto di prendere il numero 22: "Qui la 10 era di Gudmundsson. Il 22 lo portava Kakà, uno che mi è sempre piaciuto". Sul tecnico viola Stefano Pioli, l'ex Empoli ha invece dichiarato: "Ci aiuta, ci dà consigli,tifa rivedere l’errore.Ha le idee chiare".
Questo il programma della 3^ giornata di Serie A:
CAGLIARI-PARMA, sabato 13 settembre alle 15 (DAZN);
JUVENTUS-INTER, sabato 13 settembre alle 18 (DAZN);
FIORENTINA-NAPOLI, sabato 13 settembre alle 20.45 (SKY)
ROMA-TORINO, domenica 14 settembre alle 12.30 (DAZN)
ATALANTA-LECCE, domenica 14 settembre alle 15 (DAZN)
PISA-UDINESE, domenica 14 settembre alle 15 (DANZ);
SASSUOLO-LAZIO, domenica 14 settembre alle 18 (SKY)
MILAN-BOLOGNA, domenica 14 settembre alle 20.45 (DAZN)
VERONA-CREMONESE, lunedì 15 settembre alle 18.30 (DAZN)
COMO-GENOA, lunedì 15 settembre alle 20.45 (SKY)
