Pellegatti: "Bisogna capire se, con la chiusura del passaggio di proprietà del Monza entro la fine del mese, Cardinale vorrà introdurre subito Galliani"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a Radio Rossonera sul possibile ingresso di Adriano Galliani nella dirigenza rossonera: “C’erano già degli accordi con Galliani prima dell’inserimento degli Steinbrenner, che parlano di un ruolo da vice presidente inserito nel consiglio di amministrazione e capo del calcio. Ora bisogna capire con la chiusura del passaggio di proprietà del Monza entro la fine del mese, se Cardinale vorrà introdurre subito Galliani, con il quale ha dialoghi da due mesi e sancito accordi con strette di mano, oppure attendere che sarà libero.

Il mio giudizio è positivo, gli Yankees è il marchio più iconico del mondo e il Milan è su quel livello, indubbiamente le prospettive sarebbero eccezionali. Il fatto di inserire una figura come quella di Galliani è una grande rassicurazione, ma dobbiamo toglierci dalla testa che questa nuova proprietà come primo regalo ci prenderebbe Mbappè, mi dicono che la parola del futuro resta autosostenibilità. Dobbiamo imparare ad abituarci che Leao potrebbe non rimanere 10 anni e se fosse necessaria la sua cessione per rendere il Milan più forte bisogna abituarsi a lasciarlo partire. Questo è quello a cui le generazioni future devono abituarsi, i proprietari non investono più dalle loro tasche. Il passaggio di proprietà potrebbe avvenire per dicembre, Elliot sta cercando nuovi acquirenti per estinguere il debito perchè non ha nessuna intenzione di rimanere a capo della società”.