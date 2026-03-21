Ferrara: "Modric è un po' il papà di tutti. Dirigenti coscienti che potesse rendere così"

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Ciro Ferrara, negli studi di DAZN, parla di Luka Modric. Il croato ha avuto un impatto incredibile col mondo Milan nonostante l’età.

I dirigenti sapevano che avrebbero avuto questo Modric quando sono andati a prenderlo?

“Secondo me sì, se devo essere sincero. Sai di prendere un grandissimo campione, l’hai messo immediatamente al centro del progetto. Un progetto non a lunga scadenza ma è oggettivamente un giocatore che fa differenza, ha condiviso lo spogliatoio con grandissimi giocatori e sa benissimo come si gestisce in quel ruolo, un po’ il papà di tutti. Erano perfettamente coscienti che potesse rendere in questa maniera. Dai numeri si vede che spicca nei recuperi: ha l’intelligenza di capire come posizionarsi in fase difensiva. Il Milan è la difesa migliore del campionato… Ci sarà un motivo”.