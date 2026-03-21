Padovano: “Atteggiamento di Leao a Roma non mi è piaciuto, stasera grande opportunità per il Milan”

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Michele Padovano, ex attaccante bianconero, ha parlato così nel pre-partita di Milan-Torino a Sky Sport di Leao. Queste le sue parole:

"Non so se è veramente infortunato Leao oppure è una scelta societaria in virtù di quello che ha fatto a Roma. Per il Milan è una partita che è una grande opportunità da non farsi sfuggire e che deve vincere per accorciare sull'Inter a riscavalcare il Napoli. Il Torino è rigenerato, Zapata in grande condizione, per il Torino una notizia eccezionale. Quello di Roma è stato un atteggiamento brutto da vedere, a me non è piaciuto vedere che tutti lo abbracciano e tu fai così, non hai rispetto per chi entra al tuo posto, atteggiamento brutto da vedere. Anche Tare fa vedere che non è proprio contento in tribuna. La società avrà fatto le sue valutazioni a riguardo"