Galliani presente a San Siro: grandi applausi dei tifosi rossoneri
Come riportato dai nostri inviati live da San Siro, Adriano Galliani, presente in tribuna d'onore per assistere a Milan-Torino, è stato inquadrato sui maxi schermi dello stadio e ha ricevuto un grosso applauso da parte di tutti i tifosi presenti. Segnale d'affetto per lo storico amministratore delegato rossonero. Oltre a Galliani, presenti anche Zlatan Ibrahimovic e Rafa Leao, non convocato per un problema all'adduttore.
LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN-TORINO
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Fullkrug. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Ricci, Jashari, Nkunku, Gimenez. All. Massimiliano Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Prati, Gineitis, Obrador; Vlašić; Simeone, Zapata. A disp.: Israel, Siviero; Biraghi, Lazaro, Marianucci, Maripán, Nkounkou; Anjorin, Casadei, Ilić, İlkhan, Tameze; Adams, Kulenović. All.: Roberto D'Aversa.
Arbitro: Fourneau di Roma 1.
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