Ferrari: "Rabiot è un grandissimo colpo per il Milan"

Fabrizio Ferrari, agente sportivo, ha commentato così a TMW gli ultimi colpi del mercato estivo, cioè Zhegrova e Openda alla Juventus, Rabiot al Milan e Akanji all'Inter: "Sono contentissimo che Akanji sia arrivato in Italia perché è un grande giocatore. Sono molto contento e molto curioso di vedere Openda, è un giocatore che mi è sempre piaciuto in Francia, poi è andato al Lipsia e ora eccolo in Italia. Secondo me è un bel colpo. Mi spiace non vedere più Kolo Muani che è uno dei miei giocatori preferiti, ma a un certo punto è stata fatta una scelta anche da un punto di vista economico e Openda costava un po' meno, quindi giusto così. E Rabiot è un grandissimo colpo per il Milan.

Nkunku al Milan? Un colpo particolare, un giocatore che purtroppo ha avuto molti infortuni. Aveva fatto parlare di se già dal PSG, viene dal Chelsea e probabilmente senza questa catena di infortuni sarebbe stato impossibile da portare via. Credo sia una bella occasione per il Milan e che possa far bene, ha nella rapidità negli ultimi metri una forza impressionante. Io spero sempre che questi ragazzi possano adattarsi al calcio italiano e facciano bene anche in vista futura, per riportare il Milan in alto".

