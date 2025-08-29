Finalmente Loftus-Cheek: l'inglese non segnava dal 30 marzo 2024
MilanNews.it
Ruben Loftus-Cheek ha ripagato la fiducia di Max Allegri segnando la rete del momentaneo vantaggio del Milan a Lecce. L'inglese ha avuto diverse occasioni nel primo tempo, ma paradossalmente è riuscito a realizzare qella più complicata, anche perché la caratura della rete del numero 8 rossonero è importante.
Che questa rete possa sbloccare una volta e per tutte Loftus-Cheek, che non timbrava il tabellino dei marcatori dal Fiorentina-Milan del 30 marzo 2024, sfida che poi il Diavolo di Stefano Pioli vinse anche grazie alla rete del solito Rafael Leao.
Pubblicità
News
live mnDi Francesco: "Camarda non si ricordava cosa era successo. Saelemaekers mette in difficoltà chiunque"
Allegri a Sky: "Vincere oggi era importante per dimenticare settimana scorsa. Musah e Gimenez? Ci penserà da domani la società"
Allegri e il linguaggio del corpo. In alto mare a Via del Mare. Il mercato gira anche intorno alla comunicazionedi Luca Serafini
Le più lette
Primo Piano
Franco OrdineI tre precetti di Tare traditi. Mercato: venduto benissimo, comprato malissimo. Le due anime: non bastano le parole
Antonio VitielloMilan: impressioni inquietanti. Il mercato non ha migliorato la squadra. Allegri vuole Vlahovic. Un difensore serve
Okafor sarà la 23esima cessione dell'estate del Milan per quasi 200 milioni incassati. Ci si attendono ultimi giorni di fuoco
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com