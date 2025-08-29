Finalmente Loftus-Cheek: l'inglese non segnava dal 30 marzo 2024

Ruben Loftus-Cheek ha ripagato la fiducia di Max Allegri segnando la rete del momentaneo vantaggio del Milan a Lecce. L'inglese ha avuto diverse occasioni nel primo tempo, ma paradossalmente è riuscito a realizzare qella più complicata, anche perché la caratura della rete del numero 8 rossonero è importante.

Che questa rete possa sbloccare una volta e per tutte Loftus-Cheek, che non timbrava il tabellino dei marcatori dal Fiorentina-Milan del 30 marzo 2024, sfida che poi il Diavolo di Stefano Pioli vinse anche grazie alla rete del solito Rafael Leao.